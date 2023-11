Cantalice, pari pirotecnico col Settebagni: 3-3. Patacchiola: «Soddisfatto, bravi i giovani al debutto»

RIETI - Il Cantalice prima raddoppia poi rischia la rimonta, nel finale trova il pari: termina 3-3 contro il Settebagni.

La gara

Reatini che partono fortemente rimaneggiati: out Rossi e Miluzzi squalificati, out anche Paris, Agnesi, Giannecchini infortunati. In panchina tanti juniores. In campo il classe 2005 Iacoboni alla sua seconda di Promozione.

Il Cantalice parte bene e gioca un ottimo primo tempo dopo rischia poco o nulla. Al 20’ è proprio il giovane Iacoboni a trovare il gol del vantaggio biancorosso con un tiro da fuori area. Nel corso del primo tempo il Cantalice ha la possibilità per raddoppiare ma il gol non arriva.

Raddoppio che viene firmato al 10’ della ripresa con Santarelli. Il Cantalice fino al raddoppio non rischia nulla poi al 13’ l’episodio che decide la gara. Rigore per il Settebagni, i padroni di casa protestano per il fallo giudicato inesistente e per di più fuori area di rigore. Per il direttore di gara è penalty e dal dischetto gli ospiti accorciano. Il gol scuote la difesa del Cantalice che in meno di 20’ subisce il 2-2 e il 2-3.

Al 36’ Accardo la riprende per il gol del pari.

Le dichiarazioni di mister Simone Patacchiola

«Il Settebagni è una grande squadra, ben messa in campo. Noi siamo arrivati molto rimaneggiati con tantissime assenze ma i ragazzi hanno dato veramente tutto. Hanno esordito molti giovani che hanno fatto bene il loro dovere. Sono soddisfatto».

Il tabellino

Cantalice: Rosati, Massimi, Lo. Mostarda, M. Mostarda,Pizzoli, Chelebi, Iacoboni, Santarelli, Tiengo, Ortenzi, Accardo. A disp. Giovannelli, Rossi, Sestili, Lu. Mostarda, Maroccia, Dionisi, Caizzza, Volpicelli, Seguiti. All. Simone Patacchiola

Settebagni:Mercurio, Occhialini, Santomauro, Fia, Merciari, Dominici, Ragaglini, Romani, Zunzucchi, Mari, Di Fonzo. A disp. Di Bria, Corrias, Marocco, Manieri, Trugli, O’Neill, Demas, Frasca, Belli. All. Mirko Laurentini

Arbitro: Riccardi di Ostia (Guadagni e Venturi)

Marcatori: 20’pt Iacoboni, 10’st Santarelli, 13’st Merciari (R), 19’st Ragaglini, 30’st Mari, 36’st Accardo.