Senza gli squalificati Rossi e Miluzzi il Cantalice cerca i tre punti col Settebagni. Il nodo infortuni e l'aiuto dell'U19

RIETI - Il Cantalice torna al Gudini: domani alle 15 l’ostica sfida contro il Settebagni. Reatini che arrivano alla gara senza gli squalificati Rossi e Miluzzi, tre infortunati in dubbio.

I reatini arrivano da cinque risultati utili consecutivi ma su questi, quattro sono pareggi. I biancorossi cercano i tre punti. Il Settebagni è in crescita, due vittorie consecutive, l’ultima molto ampia contro il Poggio Mirteto (4-0). Un match che si preannuncia a ritmi elevati ma anche con un alto livello di attenzione.

Le parole del presidente Franco Panfilo

«Affrontiamo una squadra che la passata stagione ha lottato fino alla fine con l’Amatrice per la vittoria del campionato. Sarà sicuramente una gara importante e difficile. Noi arriviamo con due ragazzi squalificati nonché qualche infortunato. Verrà in soccorso la juniores come sempre ha fatto, e anche bene. Sono sicuro che tutti i ragazzi che scenderanno il campo daranno il massimo».