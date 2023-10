Cantalice, buon 2-2 a Grottaferrata senza Rossi e Agnesi. «Bene in attacco, meno in difesa»

RIETI- Riprende a fare punti il Cantalice: 2-2 sul campo del Vivace Grottaferrata e quattro punti in classifica.

La gara

Reatini che scendono in campo senza Rossi squalificato e Agnesi assente per problemi personali. Mister Patacchiola deve reinventare il reparto difensivo.

Parte bene il Cantalice che passa subito in vantaggio con Santarelli poi gestisce ma sul finire del primo tempo il pareggio dei padroni di casa. Il gol tiene comunque alto lo spirito dei reatini che vanno vicino al gol del vantaggio.

Vantaggio che arriva nella ripresa dopo una girandola di cambi forzata per il caldo asfissiante. Il Cantalice riparte forte e Santarelli fa doppietta portano i suoi sull'1-2. Gli ospiti non riescono a gestire il vantaggio e i padroni di casa riportano ancora la gara sul 2-2. Da segnalare ottime parate del 2004 Giovannelli sulle incuriosi del Grottaferrata.

Le dichiarazioni

Il tecnico Simone Patacchiola

«Ho visto sicuramente buoni spunti, siamo arrivati senza due pedine per noi importanti come Rossi e Agnesi.

Abbiamo fatto bene in attacco ma concesso troppo in fase difensiva e non è da noi. Però sono soddisfatto, forse due punti persi anziche uno guadagnato».

Il tabellino

Vivace Grottaferrata: Valente, Matzuzzi, Leandri, Trunfio, D’Acunzo, Savelloni, Munafo, Marinelli, Joshua, Luciani, Bartolomei. A disp. Ruscica, Bonanni, Bussolotti, Rasi, Febi, Fiore, Romanazzi, Di Mambro, Miliucci. All. Roberto Giovaruscio.

Cantalice: Giovannelli, Luca Mostarda, Pizzoli, M.Mostarda, Brucchietti, Massimi, Paris, Chelebi, Santarelli, Ortenzi, Accardo. A disp. Rosati, Miluzzi, Lorenzo Mostarda, Matteucci, Tiengo, Agostini, Di Marco, Sestili, Suma. All. Simone Patacchiola.

Arbitro: Di Luzio di Aprilia (De Lorenzo e Agostini)

Marcatori: 7’pt e 13’st Santarelli, 34’st Luciani, 20’st Fabi