Cantalice-Fc Rieti, sfida d'alta quota: al Gudini è ancora derby. Le aspettative dei tecnici

RIETI - Ancora un derby per il Rieti di Raffaele Battisti, che dopo aver battuto, in rapida sequenza, Poggio Mirteto (2-1) e Viterbese (7-1), si ritroverà di fronte il Cantalice per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato regionale di Promozione.

La sfida

All'andata si giocò allo stadio “Manlio Scopigno” fu la prima ufficiale in casa e finì 2-1 per gli amarantoceleste, con non poca fatica però perché in quell'occasione il Cantalice di Simone Patacchiola mise in grossa difficoltà il Rieti, sfiorando il pareggio nel finale in almeno un paio di circostanze. Tanti gli ex in campo, da ambo le parti: da Simone Pezzotti a Nicola Casciani, da Simone Ortenzi a Manuel Cavallari, proseguendo ancora coi vari Accardo, Andrea Pezzotti e tanti altri ancora. Ma sarà anche una bella sfida tra due tecnici, Raffaele Battisti per il Rieti e Simone Patacchiola per il Cantalice, che sanno dare un gioco e un perché alle rispettive formazioni.

I protagonisti

«Al di là dell'aspetto prettamente legato al fatto che si tratti di un derby - ammette Raffaele Battisti - sfidare il Cantalice significa affrontare una squadra esperta, che conosce la categoria, che gioca da anni con la stessa intelaiatura tecnica ed è ben oliata nei vari meccanismi tattici.

Ha giocatori esperti e giovani di assoluta efficacia, oltre a essere allenata da un tecnico come Simone Patacchiola che, a mio avviso, è uno dei più bravi presenti nel nostro territorio e di questa categoria in particolare. Ai miei ragazzi ho chiesto semplicemente di giocare come sanno fare e di gestire l'aspetto emozionale: sarà un bel duello, ma i tre punti sono fondamentali per continuare il nostro cammino stagionale, a prescindere dai risultati degli altri».

Sul fronte biancorosso, qualche defezione di troppo a condizionare le scelte tecniche di Simone Patacchiola - out Massimi, Rossi, Accardo e col dubbio Ortenzi -, che afferma: «Un derby che ci sarebbe piaciuto affrontare a pieno organico, ma purtroppo per noi non sarà così. Affrontare la prima della classe è sempre stimolante e cercheremo di dare il massimo anche se sappiamo il grande valore dei nostri avversari».

Si gioca al centro sportivo 'Gudini': calcio d'inizio alle 15, arbitra Battaglia di Albano Laziale.