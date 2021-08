Il Cantalice debutterà in Eccellenza sul campo della Pro Calcio Tor Sapienza. Ecco il calendario

Mercoledì 25 Agosto 2021, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 17:46

RIETI - La new entry reatina del prossimo campionato di Eccellenza, il Cantalice, ha conosciuto, attraverso la consueta Festa dei Calendari svolta ieri in diretta streaming, il girone e il calendario del massimo campionato regionale. Sarà un torneo tutto da scoprire per il club biancorosse. Si inizia il 5 settembre con l’esordio in Coppa Italia tra le mura amiche contro il Riano. Da verificare le attuali condizioni dei lavori di omologazione al Ramacogi per quel giorno. Se la struttura non fosse disponibile, il Gudini resta la prima scelta. Poi la prima giornata di campionato, il 19 settembre il Cantalice è ospite della Pro Calcio Tor Sapienza.

Saranno 48 le squadre partecipanti al campionato di Eccellenza, divise in tre gironi da 16 e con due sole promozioni dirette in serie D, dopo la disputa dei playoff.

Il girone B

Anzio Calcio, Atletico Lodigiani, Cantalice Casal Barriera, Centro Sportivo Primavera, Falaschelavinio, Indomita Pomezia, Luiss, Pol.S.Angelo Romano, Pro Calcio Tor Sapienza, Real Roccadipapa Larustica, Riano, Sporting Ariccia, Tivoli Calcio, Vigor Perconti, Villalba Ocres Moca.

Il calendario

I giornata (19/09,23/12)

Pro Calcio Tor Sapienza-Cantalice

II giornata (26/09,6/1)

Cantalice-Tivoli

III giornata (3/10, 9/1)

Anzio-Cantalice

IV giornata (10/10,16/1)

Cantalice-Atletico Lodigiani

V giornata (17/10,23/1)

Sporting Ariccia-Cantalice

VI giornata (24/10,30/1)

Cantalice-Indomita Pomezia

VII giornata (31/10,6/2)

Cantalice-Falaschelavinio

VIII giornata (7/11,13/02)

Riano-Cantalice

IX giornata (14/11,20/2)

Cantalice-Pol.S.Angelo Romano

X giornata (21/11, 27/2)

Villalba Ocres Moca-Cantalice

XI giornata (28/11, 6/3)

Cantalice-Casal Barriera

XII giornata (5/12,13/3)

Real Roccadipapa-Cantalice

XIII giornata (8/12,16/3)

Cantalice-Vigor Perconti

XIV giornata (12/12,20/3)

Luiss-Cantalice

XV giornata (19/12,27/3)

Cantalice-Centro Sportivo Primavera