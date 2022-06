A Cittareale tutto pronto per la finale Coppa Lazio Under 15 fra Roma e Perugia

RIETI - Finale di Coppa Lazio al femminile nella Valle Falacrina. Domani, 28 giugno, alle 18, presso lo stadio “Tito Flavio Vespasiano“ a Cittareale, va in scena la finale della categoria Under 15 Femminile di calcio. A contendersi il titolo saranno le formazioni di Perugia e Roma che giocheranno sicuramente un match a temperature più accettabili in questi giorni di calura estiva.

Cittareale, dopo il torneo di calcio giovanile dello scorso 12 giugno, che ha riscosso grande partecipazione e gradimento delle squadre partecipanti, ora si prepara dunque ad accogliere il calcio femminile, che sta conoscendo una forte ascesa e che stavolta approda nella Valle del Velino. Massima disponibilità da parte dell’AC Cittareale che ospiterà la competizione.