Ultimo aggiornamento: 14:05

RIETI - Incidente nelle campagne di Roccantica questa mattina. Un uomo di una sessantina d'anni mentre era su una scala, all'interno del proprio terreno, durante le operazioni di potatura di una pianta è caduto rovinosamente a terra.L'incidente è accaduto in località San Martino, non lontano dal seminario. Allertati dai familiari i soccorsi l'uomo, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato in eliambulanza presso il nosocomio romano Agostino Gemelli.