Bf Sport non esce dal tunnel: al Gudini passa 1-2 lo Sporting Montesacro. Foto. Il ds blinda mister e giocatori

Domenica 17 Ottobre 2021, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 14:44

RIETI - La Bf Sport non decolla e lascia i tre punti allo Sporting Montesacro: al Gudini termina 1-2. Partita condizionata dai molti falli e interruzioni. Un punto in tre partite per i reatini.

Il primo tempo

Il tecnico dei gialloneri mette dentro una delle migliori formazioni di stagione: tornano Amoroso e Ciaramelletti dopo lo stop per infortunio, dal primo minuto anche Cavallari.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni del match

Primi 20’ in cui primeggia la confusione, tanti i falli e gioco spesso fermo, non estrae nessun cartellino però il direttore di gara. Le due formazioni giocano con molti calci lunghi. Al 25’ Brentegani dopo aver subito un fallo cade sulla caviglia di Giannotti, il gioco s'interrompe per far entrare i soccorsi, visto che il giocatore ospite è particolarmente dolarante a un ginocchio: l'esterno sinistro romano viene sistemato su barella e trasportato al de Lellis per gli esami diagnostici. Più pericoloso lo Sporting nei primi 45’, Zanzucchi impegna più volte Pezzotti.

La ripresa

A inizio ripresa è la Bf Sport la più pericolosa: Pangallozzi lancia Cavallari, il numero dieci mette in mezzo per Floridi che a pochi metri dalla porta mette clamorosamente fuori. Sul cambio di fronte esce lo Sporting: all'8’ Mariani dopo una respinta di Pezzotti, di rovesciata mette dentro il gol che vale lo 0-1. Al 30’ arriva il raddoppio degli ospiti: Cavallari nella fretta sbaglia una punizione intorno alla metà del rettangolo di gioco, i romani ripartono e mettono dentro il raddoppio troppo facilmente. Per i gialloneri altra occasione offensiva non sfruttata: Monaco prova ad approfittare di un errore difensivo ma la conclusione a due passi dalla porta sfiora il palo. Seconda frazione caratterizzata anche questa da molta confusione e tanti falli. Nei minuti di recupero sugli sviluppi di un calcio piazzato la Bf Sport conquista un calcio di rigore per un presunto fallo in mischia: sul dischetto va Monaco che spiazza Mionucci e accorcia le distanze. È 1-2.



Il direttore sportivo Simone Perotti

«Sicuramente non stiamo vivendo un momento facile. Anche gli infortuni settimanali ci stanno condizionando. Noi crediamo in questi ragazzi e nel mister. Cercheremo di uscire fuori da questo periodo già da domenica prossima».

Il tabellino

Bf Sport: Pezzotti, Floridi (24’ st Chinzari), Brentegani (45’ st Grifoni),Severoni, Salvi (45’ st Sestili), Amoroso, Ciaramelletti, Gonzalez (24’ st Cardini), Monaco, Cavallari (31’ st Casciani), Pangallozzi. A disp. Colazo, Di Loreto, Dionisi, Caprioli. All. Gentili

Sporting Montesacro: Mionucci, Maffoli, Valentini (45’ st Frasca), Giannotti (33’ pt Mariani), Delle Monache, Giammaria, Mari, Gonnella, Zanzucchi (42’ st Giuntella), Costantini (10’ st Felli), Mosa. A disp. Venanzio, Morgari, Corrias, Iannilli, Turchetti. All. Demeo Donato.

Arbitro: Volpe di Roma 1 (Rainaldi e Delfino)

Reti: 8’st Mariani, 30’ st Mari, 45’+ 2’ Monaco

Note. Ammoniti: Cavallari, Monaco, Salvi, Gentili, Severoni (B), Mari, Zanzucchi, Mionucci (S). Recupero: 6’ pt-5’ st. Angoli: 2-5