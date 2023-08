Auto si ribalta a Campomoro: paura per una donna e due bambini

Giovedì 31 Agosto 2023, 09:23







RIETI - Traffico rallentato da Piazza Cavour e deviazioni, per un incidente avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. Infatti, un'auto con a bordo tre persone (una donna e due bambini) si è ribaltata nella salita che porta a Campomoro. Per chi occupava l'autovettura solo tanto spavento, sono i corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Locale per gestire il traffico.