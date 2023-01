Terremoto all'Asl: la D'Innocenzo rassegna le dimissioni e va in pensione

RIETI - Mariella D’Innocenzo lascia dal primo febbraio la direzione dell’Asl. La conferma arriva a Il Messaggero direttamente dalla direttrice generale. «Ho deciso di interrompere il mio rapporto di lavoro – dice – prima della scadenza del contratto. Un anno prima. Avrei dovuto finire alla fine del 2023. È stata una scelta dettata essenzialmente da motivi personali e familiari».

Ultimi giorni dunque per la direttrice pugliese che per sei anni ha gestito la sanità reatina. D’Innocenzo nella sua permanenza ai vertici dell’azienda di via del Terminillo, si è trovata ad affrontare uno dei momenti più difficili per la comunità reatina, la pandemia. Nulla trapela per ora chi sarà il sostituto.

La D’Innocenzo conferma anche che il primo febbraio coinciderà con l’inizio della sua nuova vita, quella di pensionata. «Vado in pensione dal lavoro – conclude – e ho deciso di far coincidere il periodo della pensione con la fine del mio incarico. Ripeto si tratta di una scelta dettata solo da motivi personali».