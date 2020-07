Rieti, ammodernamento Picente, Fontanella scrive a Zingaretti, Marsilio e alla ministra De Micheli: «Arteria importante per il Centro Italia»

RIETI - Una lettera per smuovere la Picente. Questa mattina presso la sala “Silone” del Consiglio Regionale d’Abruzzo a L’Aquila, una conferenza stampa mirata a rilanciare il completamento del progetto di ammodernamento della SS 260 “Picente” (l’asse di collegamento tra L’Aquila e Amatrice) ha prodotto un documento indirizzato al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.

Alla Conferenza hanno preso parte il Consigliere Regionale Pierpaolo Pietrucci, il Sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, il Sindaco di Cagnano Amiterno Iside di Martino ed il Consigliere Comunale di Amatrice Piergiuseppe Monteforte.

Il sindaco Fontanella già nel 1998, durante il primo mandato, aveva firmato un protocollo di intesa con l’allora sindaco del capoluogo abruzzese Antonio Carmine Centi e con un coordinamento dei Comuni sul tracciato. Il protocollo, se dal versante abruzzese ha visto l’ammodernamento di una buona parte della statale (anche se non ancora tutta), nel territorio laziale non ha ancora sortito i frutti sperati.

«La Picente - hanno ribadito i partecipanti - riveste un ruolo di primaria importanza non solo per Amatrice, L’Aquila e i Comuni sul percorso, ma è un’opera che, una volta completata rappresenterebbe un’opportunità importante per tutto il centro Italia. L’infrastruttura sarebbe, infatti, l’unica alternativa appenninica nella direttiva Nord/Sud ai tradizionali assi litoranei».

© RIPRODUZIONE RISERVATA