© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I tre alpinisti reatini Arnaldo Millesimi, Paolo Bianchetti e Federica Barbante, rispettivamente del Cai di Rieti il primo e del Cai di Antrodoco gli altri due, hanno raggiunto in Argentina la vetta “Città di Rieti” a quota 6.235 metri sul livello del mare, nuovo rilevamento ufficiale effettuato in vetta da quello precedente del 2006 e definitive coordinate geografiche.Dopo aver fatto una acclimatazione di 7 giorni con i campi allestiti tra i 3.200 metri e i 5.000 metri e dopo aver salito due vette a 3.671 metri e 4.250 metri, i tre reatini hanno montato il campo a 5.200 metri. Il giorno 27 novembre hanno raggiunto la vetta “Città di Rieti”, ponendo ed ancorando in cima la targa, patrocinata dal Comune di Rieti, in memoria di Alberto Bianchetti: “uomo di sport, alpinista e pilota volovelista che amava volare in alto”.Il raggiungimento della vetta è stato effettuato da una nuova via, più lunga e difficoltosa, che ha impegnato i tre reatini e due andinisti argentini, Mariano Platero e Cecilia Ines Martinez, per un attività continuativa di quasi 10 ore, risalendo la vetta dal nuovo versante Nord-Ovest a differenza della precedente salita del 2006 effettuata dal versante Sud-Ovest.