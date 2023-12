Maiella, coppia di alpinisti bloccata a 2.500 metri di quota: salvata nella notte

Coppia di alpinisti soccorsa nella notte e salvata nel Chietino. Ore di ansia, dal tardo pomeriggio di ieri, per due persone rimaste bloccate in montagna a quota 2500 metri sulla Maiella nella zona di Taranta Peligna. L’allarme è stato dato dalla coppia alla centrale operativa del soccorso alpino.

Le ricerche sul territorio, subito attivate, si sono rivelate difficoltose a causa del forte vento che imperversava in quota. E’ stato fatto alzare l’elicottero della Guardia Costiera che ha però dovuto desistere. Contatti sono stati presi con l’Aeronautica a Cervia per impiegare un altro elicottero mentre si sono attivati anche i vigili del fuoco di Chieti con il Sar. Le due persone non risultavano disperse ma in difficoltà a causa delle condizioni meteo proibitive.

Le squadre di soccorso si sono nel frattempo mobilitate per un intervento via terra ma alle 21,30 avevano ancora almeno un’ora di cammino prima di sperare di raggiungere la zona segnalata dalla coppia nelle ultime chiamate di Sos. Poi verso mezzanotte il salvataggio.