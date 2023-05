Gran Sasso, morti due alpinisti precipitati durante una cordata. Dramma sulla parete nord del Corno Piccolo

Dramma sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso, dove alcuni alpinisti in cordata sono morti dopo essere precipitati lungo una parete. Una della due vittime è la guida alpina Raffaello Toro di Pescara.

Gran Sasso, alpinisti morti: ha ceduto un ancoraggio alla parete rocciosa

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino (Cnsas), con squadre in movimento dai versanti aquilano e teramano, e un elicottero del 118 decollato da Pescara. L'incidente è accaduto sul versante teramano della montagna abruzzese. L'allarme sarebbe stato lanciato da altri due alpinisti impegnati su un'altra via.

Le squadre di soccorritori stanno recuperando i corpi per trasportarli al campo base di Prati di Tivo, in provincia di Teramo. L'incidente è avvenuto sulla parete nord del Corno Piccolo, nel canale Sivitilli, sopra ai Prati di Tivo. L'allarme sarebbe stato lanciato da altri due alpinisti impegnati su un'altra via. I due alpinisti sono precipitati mentre si arrampicavano su una parte del Gran Sasso. Sono finiti prima sulla neve e poi sono caduti in basso sui massi e sono morti. «Siamo qui sul posto e stiamo operando. Dobbiamo ancora recuperarli per capire che è accaduto - dice il presidente del Soccorso Alpino Abruzzo, Daniele Perilli -.