RIETI - Nel fine settimana si sono giocate le gare della diciannovesima giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) e del quindicesimo turno degli Under 17 e Under 16 provinciali (Roma, raggruppamenti D-C). Weekend ricco di reti ed emozioni.Ospite del Grifone Gialloverde (ottavo a 23), Cantalice (quinto a 36) si impone 5-4. Per i vincitori, doppietta di Grossi e gol di Gunnella, Battisti e Mostarda. Stefano Lotto, mister dei biancorossi: «Una partita strana, che ci ha visto sempre in vantaggio, ma che non siamo stati bravi a chiudere definitivamente, tenendo gli avversari sempre in partita e vivendo un po' di apprensione nel finale. In ogni caso, sono arrivati tre punti che ci danno continuità in vista del rush finale».Ko in trasferta per Cantalice (quinto a 36), superato 2-0 da Fiano Romano (secondo a 39, a - 9 dalla vetta occupata dall'Atletico Torrenova). Stefano Lotto, tecnico anche dell'U16, commenta così la sfida: «Purtroppo siamo arrivati a questa gara in una condizione psicofisica non ottimale, visto che ultimamente ci stiamo allenando con molte defezioni causate da infortuni e influenza. Nonostante ciò, i ragazzi hanno dato il massimo, cercando di rimanere in partita fino alla fine. Speriamo di recuperare tutti in vista del prossimo match di sabato».Tra le mura amiche, l'Accademia Calcio Sabina travolge 7-0 il Velinia. Per i padroni di casa, poker di Antonini e gol di Di Mario, D'Achille e Bonifazi. Enzo Lippoli, mister degli sconfitti: «Partita bruttissima e molti errori da parte nostra. In ogni caso, abbiamo affrontato una grande squadra che gioca dell’ottimo calcio. Complimenti, poi, al direttore di gara, veramente bravo».Ko casalingo per la Valle del Peschiera, battuta 3-0 dal Real Monterotondo Scalo. Paolo Patacchiola, tecnico degli angioini: «Nonostante le numerose assenze, i ragazzi hanno disputato una buona partita contro un avversario molto ostico. Peccato essere rimasti in nove, a seguito di due espulsioni molto evitabili. Ora, testa alla prossima sfida».Termina 2-2 il match tra Mentana e Sporting Rieti. Per la squadra ospite, gol di Ciogli e Pjepniku.Risultato negativo per Casali Poggio Nativo, sconfitto 4-1 in casa da Settebagni. L'unica rete dei padroni di casa è realizzata da Bonaventura. Roberto Silvi, allenatore dei sabini: «Per i valori espressi in campo, il punteggio è severo, ma giusto. Non abbiamo giocato male, ma avevamo di fronte un avversario a cui non è mancata la personalità».Gli altri risultati: Maglianese - Santa Lucia 0-2; Spes Montesacro - Poggio Mirteto 2-0; Castrum Monterotondo - Pro Calcio Studentesca 5-0.: Real Monterotondo, Spes Montesacro 37; Accademia Sabina, Sporting Rieti 32; Santa Lucia, Castrum Monterotondo, Settebagni 30; Valle del Peschiera 24; Poggio Mirteto, Mentana 16; Velinia 9; Maglianese 7; Casali Poggio Nativo 6; Pro Calcio Studentesca 0Nella tana della Cris (0), l'Accademia Calcio Sabina (13) stravince 7-0 grazie alle doppiette di Ducci e Capogrossi e ai gol di Piras, Benedetti e Farinelli. Daniele Valenti, mister degli ospiti: «Siamo stati bravi ad aprire bene il match e a mettere il risultato al sicuro dopo trenta minuti. In seguito si sono abbassati i ritmi e potevamo fare meglio sul piano della qualità, ma comunque sono emersi tanti elementi positivi, soprattutto da chi ha giocato meno».Infine, vittoria in trasferta pure per Passo Corese (15), che batte 2-1 la Vigor Rignano Flaminio (12). Per i bianconeri, doppietta di Teodori. «Successo importantissimo per la classifica - dichiara il tecnico sabino Alessandro Teodori - Avevamo sei indisponibili, ma, con carattere, siamo riusciti ugualmente a portare i tre punti a casa».