M5S, Toninelli: «Regola due mandati? Parlerà Grillo»

«Abbiamo un garante che è Beppe Grillo, potrà parlare lui». Così Danilo Toninelli, capogruppo in Senato del M5s, interviene ad Agorà su Rai tre sulla regola dei due mandati in caso si tornasse al voto. «Non mi interessa proprio - ha detto Toninelli - è una regola scritta nel nostro statuto, io sono preoccupato per i problemi degli italiani, non sono preoccupato per me stesso».

Il Capo Politico è eletto mediante consultazione in Rete secondo le procedure approvate dal Comitato di Garanzia, e resta in carica per 5 anni. E’ rieleggibile per non più di due mandati consecutivi