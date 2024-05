Elezioni Firenze, verso il testa a testa al primo turno tra Schmidt e Funaro. Il ruolo di Renzi: sarà lui l'ago della bilancia?

Saranno circa 3.700 i comuni italiani che l'8 e il 9 giugno verranno chiamati al voto per eleggere un nuovo sindaco e un nuovo Consiglio comunale. Con 29 capoluoghi di provincia interessati di cui 6 capoluoghi di regione, tra questi troviamo Firenze, la città che dal 2014 viene amministrata dall'uscente sindaco Dario Nardella, ora candidato alle europee. Secondo il sondaggio Ipsos si andrà al ballottaggio proprio per scegliere il suo successore: sono solo tre i punti che separano il candidato di centrodestra da quella di centrosinistra, sostenuto dal Pd ma non da Italia Viva. Ma fino a che punto in questa partita potrà incidere il fattore Renzi? Il leader di Italia Viva vuole essere l'ago della bilancia, anzi ha detto che lo sarà.

Nardella: «Centro Italia motore della crescita. Per il Pd alleanza con M5S e moderati»

I candidati

Alle prossime amministrative i candidati sindaco saranno ben dieci. Ma a sorpresa, sarebbe quasi testa a testa al primo turno tra Sara Funaro, la candidata del Pd e centrosinistra, che secondo i dati Ipsos si attesta al 37,3% ed Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi e candidato con il centrodestra, che arriva al 34,2%.

Funaro, non avrà l’appoggio di Italia viva, la formazione che fa riferimento a Matteo Renzi, che sostiene invece Stefania Saccardi, e arriva all'11,5%. L'ex assessora all’urbanistica, Cecilia Del Re, si candida con la propria lista civica "Firenze democratica".

La valutazione

Secondo i dati Ipsos, l’amministrazione uscente viene giudicata positivamente da quasi il 60% dei fiorentini e ottiene un voto medio pari alla sufficienza (5,8 su 10). Gli elettori di centrodestra fanno prevalere i giudizi negativi, assegnando a Nardella un 4,4. In tutti gli altri elettorati prevale invece la soddisfazione per l’operato della giunta.

Renzi, l'ago della bilancia

«La lista di Stefania Saccardi ha due possibilità: la prima è andare al ballottaggio e in quel caso vinciamo. La seconda è non andarci ed esser decisivi», aveva detto Renzi qualche settimana fa durante l'evento elettorale per la presentazione della lista Stati Uniti d'Europa, che si è tenuto a Firenze. Che il rapporto tra il Pd fiorentino, quello nardelliano, e Renzi non sia dei migliori, ne abbiamo avuto conferma in diverse occasioni nel corso di questi anni. Recentemente il leader di Italia Viva aveva demolito l’operato di Palazzo Vecchio: «Troppe multe e soldi inutilmente destinati allo stadio invece che al sociale. Voi di sinistra non avete nulla. Volete mettere i soldi sulle Cascine? Sul sociale? Mettono 55 milioni di euro sullo stadio ma si arrabbiano perché ho detto che quando c'era Stefania Saccardi assessora al sociale non è morto nessuno di freddo». Bastonando il Pd, Renzi lascia la porta aperta a Schimdt.

All'orizzonte un accordo con il centrodestra?

Se la sfida si dovesse trascinare al ballottaggio, Italia Viva di Matteo Renzi – che qui è stato sindaco nel 2009 – potrebbe decidere di far confluire i propri voti proprio verso il centrodestra: «Con Schmidt ho un ottimo rapporto. Mi sta pure simpatico», aveva sottolineato. Un accordo tra renziani e centrodestra al secondo turno sarebbe clamoroso. Chissà se la pensa allo stesso modo la candidata sindaco di Firenze, che avrebbe certamente qualche grattacapo in più nel tornare nella giunta regionale guidata dal Pd.