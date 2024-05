Dal salva-casa al decreto sulla Giustizia, ecco tutti i temi sul tavolo del ddm di mercoledì 22 maggio

Si riunirà mercoledì, il 22 maggio, alle ore 17 il prossimo consiglio dei ministri (Cdm): sul tavolo il decreto salva-casa, rilanciato da Matteo Salvini, il decreto sulla giustizia e sulla protezione civile. Il cdm si sarebbe dovuto tenere oggi, ma per la necessità di limitare e visionare i testi attesi, l'appuntamento è slittato di due giorni.

Il salva-casa

All'ordine del giorno il decreto salva-casa: il pacchetto di norme, voluto da Salvini, che ha l'obiettivo di regolarizzare quelle «piccole difformità» all'interno delle abitazioni (secondo uno studio è interessato l'80% degli immobili), per rimettere sul mercato una moltitudine di immobili e quindi «aiutare migliaia di italiani che non possono vendere o comprare casa per 20 cm di soppalco». Dal muro spostato al soppalco o alla veranda, ma anche la finestra che è di 30 centimetri più in basso o più in alto rispetto al disegno originario: sono tutti esempi di interventi da sanare che potrebbero rientrare nel provvedimento.

Nello specifico, si tratta di sanare le difformità di natura formale, legate alle incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alle precedenti formulazioni normative; le difformità edilizie “interne”, riguardanti cioè singole unità immobiliari, a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche (tramezzi, soppalchi, finestre, muri), infine, le difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi a causa della disciplina della “doppia conformità” che non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi, effettuati tanto tempo fa.



Decreto sulla giustizia



Sul tavolo anche il decreto giustizia, ma che non riguarderà questa volta la separazione delle carriere, prevista per il 29 maggio, bensì, misure per l'assunzione di personale penitenziario e amministrativo, norme per migliorare il funzionamento della giustizia civile e penale e sull'ordinamento penitenziario.

Decreto sulla protezione civile

A breve la Camera calendarizzerà il resto del pacchetto di leggi, come le nuove regole sull'emanazione della custodia cautelare, che sarà devoluta a un giudice collegiale e all'interrogatorio di garanzia.

Poi, il decreto sulla Protezione civile, disposizioni varie che non sono entrate nei provvedimenti delle scorse settimane perché non bollinate in tempo. La riunione di mercoledì dovrebbe vedere all'ordine del giorno almeno quattro dl se le interlocuzioni in corso con il Mef e con il Colle dovessero andare a buon fine. Perché sul tema della decretazione d'urgenza c'è da sempre il faro acceso del Quirinale che vaglia le ragioni per le quali il governo sceglie di utilizzare questo strumento normativo piuttosto che quello del disegno di legge. «Nessuno scontro, solo una doverosa e costante attenzione», si rimarca dal Colle, un confronto che viene definito «fisiologico e positivo». Il dialogo va avanti soprattutto sui principi di «necessità e urgenza» richiesti per il varo dei decreti.