Staffetta, triumvirato, dioscuri: il dizionario del governo - di M. Ajello

Staffetta, anzi Triumvirato. Dioscuri, cioè i due: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E poi, tante altre parole, tante immagini. La formazione del governo ha il suo vocabolario e il suo album. In cui manca ancora però, almeno per qualche altra ora, la Photo Opportunity, ossia lo scatto che vede insieme i Dioscuri, i due campioni della (forse sì, forse no) Staffetta con in più magari il Terzo Uomo (un politico ma venato di striature tecniche quindi un Tecno-Politico o un Poli-Tecnico) e questo Terzo Uomo le discussioni di queste ore sono andate a prenderlo - dal punto di vista terminologico - in un film celebre così intitolato: quello con Orson Welles, scritto da Graham Green. Ora le Convergenze Parallele tra Giggino e Matteo devono coagularsi in un Governo Tandem, o Governo Bicicletta giallo-verde che sia non un Governo Balneare ma sperabilmente un Governo di Legislatura. Essenziale, però, è che ci sia l'Astensione Benevola di Berlusconi.

Lunedì 14 Maggio 2018



