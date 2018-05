Governo, Di Maio e Salvini oggi al Colle: Conte favorito, tramonta Sapelli

L'accordo sul premier è vicino ma ancora non c'è. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si avviano al Colle su questo binario - il primo da Mattarella alle 16.30, il secondo alle 18 - mentre, parallelamente, a Montecitorio si terrà (alle 14) forse l'ultimo tavolo tecnico sul contratto di governo, su cui si è prossimi alla stesura definitiva. Ma il nodo del premier, al momento, non è ancora sciolto. In queste ultime ore era circolata l'ipotesi dell'economista Giulio Sapelli, che sarebbe stato proposto dalla Lega, e dell'avvocato e docente universitario Giuseppe Conte, nome che sarebbe stato avanzato dal M5S.L'ipotesi Sapelli in mattinata è poi tramontata, mentre resiste la candidatura di Conte. L'avvocato, 51 anni, figurava tra i candidati ministri del governo M5S: avrebbe dovuto occupare la casella della Pubblica Amministrazione, ed è vice presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. I due nomi sono frutto dell'estenuante trattativa che ieri, in tre tempi e luoghi diversi, ha visto riuniti Di Maio e Salvini fino a notte fonda. Il punto cruciale, comunque, resta uno: chi, tra il M5S e la Lega cederà il passo sulla scelta del premier. Anche perché, a dispetto che sia un premier tecnico o politico, affinché Di Maio e Salvini arrivino a un'intesa occorre che uno dei due dica sì alla proposta dell'altro. Anche per questo rimane in pista la carta del premier politico, visto che una figura tecnica continua a non convincere né il M5S né la Lega. Eppure forse è proprio la scelta di individuare un tecnico l'unica strada per uscire da un impasse che si sbloccherà solo nel pomeriggio sebbene Paolo Becchi, filosofo e ideologo del M5S, già in mattinata parli di «fumata bianca».LEGGI ANCHE Sapelli: «Io premier? Sono disponibile LEGGI ANCHE«Sono stato contattato da entrambi le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità. Mi hanno spiegato che stanno valutando anche un altro profilo, quello di Conte e non mi hanno ancora detto chi hanno scelto», ha detto in mattinata Sapelli. Poi però l'ipotesi dell'economista è caduta. Non è Sapelli il nome del premier che sarà portato al Colle, ha affermato interpellato dall'agenzia Ansa, il portavoce M5S. Anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi.C’è anche chi dice che Di Maio stia tentando l’ultima zampata per imporre se stesso a palazzo Chigi. Ma Salvini resiste. Il leader grilllino, per provare a convincere in extremis il leader leghista è pronto a offrire al Carroccio la vicepresidenza del Consiglio dei ministri, il sottosegretario di palazzo Chigi e i ministeri più pesanti. Ma difficilmente Salvini accetterà un compromesso che suonerebbe come una resa. Insomma, continua il braccio di ferro. C’è però chi spera che da qui al primo pomeriggio qualche accordo in extremis possa saltare fuori.«Fossi in Salvini un'ultima riflessione la farei su cosa sia meglio fare: se tornare al voto, con una nuova legge elettorale, dove il centrodestra vincerebbe garantendo un governo stabile o scegliere un' avventura dagli esiti incerti», afferma intanto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, dicendo così di «voler lanciare un ultimo appello» al leader leghista.