Quel braccio di ferro su imam e moschee

di Mario Ajello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

dal nostro inviato MILANO Grillini più ottimisti, leghisti più scettici. Si procede, certo. Si va avanti, ovvio: anche perché Mattarella aspetta il pacchetto di nomi e di programmi da contratto e non ci si può presentare sul Colle a mani vuote. Il problema però è che dire «stiamo chiudendo tutti gli accordi sui vari temi e mancano soltanto le virgole», come tra i lumbard afferma il capogruppo al Senato, Centinaio, non significa che lo spartito stia andando liscio. Anzi, lo stesso Centinaio...