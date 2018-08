Investimenti e tariffe/Nuove regole per migliorare l’infrastruttura

di Oscar Giannino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le polemiche sull’ipotesi di revoca immediata della concessione ad Autostrade per l’Italia hanno lasciato spazio a una più attenta riflessione su quanto dettagliatamente previsto a disciplina dell’ipotesi di recesso: distinto per inadempimento non grave e grave, con diverse procedure e diversi meccanismi di congruo indennizzo al concessionario. Meglio così. Ma è bene invece levare lo sguardo al problema più generale, su cui la tragedia di Genova ha attirato l’attenzione pubblica. Dopo che...