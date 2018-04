Consultazioni, Martina: «No ipotesi di governo»

Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non fanno prevedere una conclusione rapida della crisi di governo.



Pd all'opposizione. E' la delegazione del Pd la prima a salire al Quirinale nel secondo giorno di consultazioni. Dal presidente Mattarella i capigruppo Pd di Senato e Camera, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, il segretario reggente e il presidente del partito, Maurizio Martina e Matteo Orfini. «L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino». Lo ha detto il reggente Maurizio Martina al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.





