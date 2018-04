Consultazioni, Martina: «Il Pd è all'opposizione, nessuna ipotesi diversa»

«L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino», perciò il Pd « con coerenza, responsabilità e serietà» eserciterà l'«attività istituzionale di minoranza parlamentare». Lo ha affermato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, al termine delle consultazioni al Quirinale. «Il Pd è pronto a proporre subito l'estensione del reddito di inclusione. È inoltre possibile raddoppiare le risorse a disposizione. È meglio fare questo piuttosto che vagheggiare su proposte irrealistiche». Lo afferma Maurizio Martina, reggente del Pd al termine delle consultazioni. «Vogliamo ringraziare il presidente Mattarella per l'ascolto di questa mattina, noi continueremo a fare il nostro lavoro».

Giovedì 5 Aprile 2018



