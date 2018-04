Spot post elettorale: tutti a piedi al Colle la rincorsa dei leader

di Mario Ajello

L’arte del governo, o almeno quella delle consultazioni, è diventata un reality show del cosiddetto gentismo. Noi siamo come la “ggente” e dunque abbasso l’autoblù che fa casta, anzi kasta. Se non sei Gandhi con i sandali (almeno virtuali), se non marci lacero e sudato come nel Quarto Stato di Pelizza da Volpedo, non meriti di avere l’incarico da Mattarella. Che è un tipo sobrio, ma non demagogico, e di queste cose naturalmente se ne infischia. Ma i politici pedoni, no: stanno attenti a salire...