Centrodestra diviso dopo le consultazioni. Giorgetti: Berlusconi oggi ha sbagliato

Centrodestra diviso dopo le consultazioni al Quirinale. Mentre Matteo Salvini è pronto a coinvolgere i 5 stelle in una maggioranza di governo, Silvio Berlusconi chiude a ogni ipotesi di intesa con Luigi Di Maio. «Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario», ha detto con un chiaro riferimento ai 5 stelle.



«Oggi Berlusconi ha messo un punto fermo rispetto al fatto che il M5s non deve andare al governo. Hanno preso il 32%, è difficile tenerli fuori in una fase come questa. Secondo me tatticamente Berlusconi ha sbagliato, ha alzato la palla a Di Maio che l'ha semplicemente schiacciata. Di Maio ha avuto gioco facile oggi pomeriggio, ed è finito il cinema», ha affermato il vice segretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, a Matrix su Radio 105.





Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:56



