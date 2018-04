Fraccaro: «Vitalizi, 76 milioni di tagli: poi tocca ai dipendenti»

di Diodato Pirone

Onorevole Fraccaro lei è il questore anziano, il più votato, della Camera dei Deputati. In questa veste si occuperà in prima persona del bilancio e dunque dei vitalizi. Che risparmi annui ipotizzate? «Ci siamo occupati di vitalizi già dalla scorsa legislatura puntando sulla loro definitiva abolizione. I 2.600 assegni corrisposti agli ex parlamentari, che arrivano fino a 10.000 euro mensili ciascuno, rappresentano un privilegio arcaico e insostenibile. Proporremo l'adozione di una delibera per la...