Usa, esplosione in una raffineria: i vigili del fuoco: «Almeno 20 morti»

di Anna Guaita

C'è stata una forte esplosione nella raffineria della cittadina di Superior nel Wisconsin. I testimoni raccontano che dalla Husky Energy refinery si è levato un boato fortissimo, seguito da una enorme colonna di fumo nero. Fonti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco parlano di "venti vittime" senza però specificare se si tratti di feriti o di morti.



L'incidente è avvenuto mentre gli operai stavano lavorando per spegnere la centrale, per effettuare delle riparazioni. Testimoni locali raccontano che il boato ha fatto scuotere i vetri delle case e fatto tremare il pavimento.



Secondo altre agenzie di informazione, al contrario di quanto detto dai vigili del fuoco, l'esplosione avrebbe ferito gravemente 6 operai, e più lievemente altri 14. Ma non vi è al momento alcuna conferma. L'incendio è stato domato dopo un'ora e mezzo.

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA