Esplode una Smart in pieno centro e sveglia l’intero quartiere proprio al centro di Avezzano. L’esplosione è stata causata dalle fiamme che hanno distrutto il mezzo parcheggiato davanti ad un’abitazione. L’autovettura, a stare alle prime notizie trapelate, è di proprietà di un commerciante di Avezzano e l’incendio potrebbe essere doloso. È quanto stanno accertando i carabinieri del Nucleo operativo di Avezzano.

Intervenuti sul posto e iniziate subito le indagini, i militari hanno ascoltato il proprietario del veicolo che secondo le stesse inquietanti indiscrezioni, avrebbe ricevuto qualche tempo fa richieste estorsive. La notizia però non viene ufficialmente confermata dai militari che stanno svolgendo le indagini sul grave episodio e amcora nno si pronunciano, ovviamete se non prima di aver espletao gli accertamenti e aver accumulato prove. A quanto si apprende l’auto era parcheggiata sotto l’abitazione della presunta vittima che, come fa ogni sera l’aveva lasciata nei pressi dell’abitazione dopo averla chiusa.

E’stato un passante che, notate le fiamme, ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano oltre ai carabinieri. L’incendio ha danneggiato completamente l’autovettura parcheggiata lungo la strada. In mattinata i militari hanno lungamente interrogato il commerciante che ha un’attività al centro della città per avere conferma e particolari sulle presunte minacce estorsive. Su tutta le vicenda le forze dell’ordine mantengono uno stretto riserbo per non compromettere il buon esito dell’inchiesta.