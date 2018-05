Terrorismo: Fbi indaga su mille lupi solitari presenti sul territorio Usa

Il capo dell'Fbi Christopher Wray ha alzato un velo inquietante delle indagini sul terrorismo in Usa rivelando ad una commissione del Congresso che il Bureau ha circa 1.000 inchieste su presunti lupi solitari nei 50 Stati americani ed altre 1000 su «terroristi domestici».



«E quello che rende così difficile le indagini è che non ci sono molti punti per connettersi con alcune di queste persone», ha ammesso. «Scelgono obiettivi soft, utilizzano armi facili da usare, ad esempio gli ordigni artigianali, auto, coltelli, pistole», ha osservato. Wray ha assicurato che l'Fbi «sta tentando di esaminare meglio i segnali d'allarme» che potrebbero indicare quando persone radicalizzate potrebbero cominciare ad entrare in azione.

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA