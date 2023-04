Putin, la mossa anti-zar degli Usa: reclutare spie russe. Fbi: «Cambieremo il futuro di chi ci fornirà informazioni sulla guerra»

Spie russe al lavoro per la più grande Agenzia governativa di polizia federale degli Stati Uniti? Sì, nel conflitto russo-ucraino accade anche questo. L'Fbi si è rivolta ai social media per reclutare spie russe: il loro compito sarà di raccogliere informazioni mentre la guerra in Ucraina è in corso.

In un video pubblicato su Facebook e Twitter, vengono mostrate scene della capitale degli Stati Uniti e dell'ambasciata russa mentre una voce che parla in russo pronuncia questo slogan: «L'Fbi può cambiare il tuo futuro se puoi fornire informazioni agli Stati Uniti». La voice-over spiega che l'Intelligence americana sta cercando spie, espatriati e chiunque abbia informazioni su come contrastare il Cremlino.

Cosa è successo

«Vuoi cambiare il tuo futuro?» Alan Kohler della divisione controspionaggio dell'Fbi esordisce con questa domanda mentre parla in inglese direttamente alla telecamera. «L'FBI ti apprezza. L'FBI può aiutarti, ma solo tu hai il potere di fare il primo passo».

L'Fbi sembra aver lanciato il suo programma, per il reclutamento di spie e affini, sui social media nel mese di febbraio nel tentativo di incoraggiare i russi ad allontanarsi dall'aggressione del Cremlino e del presidente russo Vladimir Putin dopo più di un anno di guerra in Ucraina e l'acuirsi delle tensioni geopolitiche con l'Occidente. L'ex capo del dipartimento della Cia di Mosca, Dan Hoffman, ha detto a Fox News che il messaggio sui social media era «acuto» e «intelligente», aggiungendo che potrebbe «aiutare l'Fbi» e il paese a prevalere contro la Russia.

Ma Rebekah Koffler, ex ufficiale dell'intelligence della Defense Intelligence Agency per la dottrina e strategia russa, che è anche madrelingua russa, ha detto a Fox News Digital che il commento del narratore non aveva sempre senso, il che, secondo lei,«mina il credibilità dell'Fbi».



Koffler ha anche messo in dubbio come l'Fbi sarà in grado di dedicare le risorse di cui avrà bisogno per controllare adeguatamente tutti i «candidati» che ora probabilmente riceverà.

«L'Fbi sta rendendo operativo questo nuovo metodo per diversi motivi. In primis, è estremamente difficile reclutare risorse russe», ha spiegato. «La Russia è un ambiente super difficile, perché i suoi servizi di controspionaggio sono tra i più efficaci e brutali al mondo. L'Fbi sta reagendo ai tempi moderni, in cui i giovani sono costantemente sui social media. Sta cercando di creare una rete ampia e ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo, attirando più potenziali candidati a spiare per gli Stati Uniti», ha continuato Koffler.

Ma la fiducia dell'ex ufficiale dell'Intelligence della Dia nel governo nell'impiegare efficacemente un tale programma era bassa. «Auguro loro buona fortuna, ma il mio livello di fiducia nel successo di questo programma è quasi pari a zero», ha aggiunto Koffler.

In a video posted to Facebook and Twitter, scenes from the U.S. capital and the Russian embassy are displayed as a voice speaking in Russian tells the listener that the FBI can Change their future if they can provide the U.S. with intelligence.#Foxnews #StoneNewsNetwork #FBI https://t.co/qYNbEBsDqz pic.twitter.com/o9Twd70YQQ — SNN (@STONENNEWS) April 7, 2023

L'ufficio dell'Fbi a Washington ha incoraggiato chiunque sia in possesso di informazioni riservate relative all'intelligence o alla difesa russa a farsi avanti. La divisione intelligence dell'Ufficio di presidenza ha anche cercato di garantire a coloro che stanno pensando di farsi avanti non solo di essere ascoltati, ma anche di essere assistiti per garantire la loro sicurezza e riservatezza.