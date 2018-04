California, spari nel quartier generale di YouTube a San Bruno: ci sono feriti Video

di Anna Guaita

Snap Maps footage coming out of the YouTube HQ shooting. Crazy. Stay safe, tech. pic.twitter.com/v8F7ycotxw — Daniel Sinclair 💤 (@_DanielSinclair) 3 aprile 2018

BREAKING: There’s currently an active shooter situation at #YouTube’s #SanBruno offices. People inside the building are posting that they are currently hiding and taking cover. https://t.co/WaDVGpz0cg pic.twitter.com/evbp2iTBMb — YBF CHIC (@TheYBF) 3 aprile 2018





Spari nel quartier generale di YouTube a San Bruno, in California, non distante da San Francisco. Ci sono feriti. La polizia ha circondato la zona e ha bloccato la circolazione del traffico. Chiusa la gigantesca sede amministrativa del colosso americano.Un impiegato dell'azienda, Vadim Lavrusik, ha twittato di aver "sentito degli spari e di aver visto delle persone fuggire".Lo stesso Vadim si è barricato insieme a un gruppo di colleghi in una delle stanze. Ci sono testimoni che sostengono che lo sparatore, che aveva il volto coperto, è una donna e che ci sono vari feriti. I numerosi edifici che compongono la sede del gigante dei video sul Web sono stati "cinturati" dalla polizia, qualcuno ha riferito di aver visto arrivate le squadre della polizia antiterrorismo. Il San Francisco General Hospital conferma di aver ricoverato alcuni feriti.Tutti gli impiegati fuggiti sono stati costretti a uscire dagli ufficie e a marciare con le mani in alto per evitare di essere scambiati per lo sparatore della polizia.