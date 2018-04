Usa, si vestiva da Spiderman per far sorridere i bimbi malati, ma era un pedofilo: condannato a 105 anni

Tutti lo consideravano un eroe, ma in realtà si è rivelato essere un pericoloso. Dopo la conclusione del processo, però, il 36enneè statoad una pena complessiva di. L'uomo era diventato una vera e propria star nel 2013, quando si fece assumere come lavavetri in un ospedale pediatrico dele, per rallegrare le giornate dei bimbi ricoverati aveva deciso di lavorare indossando un costume da Spiderman.L'iniziativa di Jarratt Turner gli aveva permesso di conquistare anche la fiducia dei genitori di alcuni bimbi che erano stati in ospedale e dopo qualche mese l'uomo era riuscito anche a farsi assumere come. Quello che nessuno si sarebbe aspettato, però, è che l'uomo potesse abusare di un bimbo di un anno e di una bimba di tre. Queste, finora, le vittime accertate, ma oltre allaè stata svelata anche la: Turner inviava alcune immagini 'rubate' a quei bambini condividendole con una rete di pedofili.Gli episodi sarebbero avvenuti tra l'ottobre del 2014 e il maggio del 2015. Il mese successivo l'uomo fu arrestato e processato, fino alla condanna decisa lunedì scorso. Una pena esemplare, pari a 105 anni di reclusione, nonostante l'uomo fosse incensurato. «Questa sentenza deve far sì che questo individuo non possa più nuocere alla vita di bambini innocenti», ha affermato il procuratore degli Stati Uniti, Don Cochran.