Condannato per rapina, lesioni e droga: preso a Foligno. Deve scontare 3 anni e 10 mesi di carcere

FOLIGNO - Condannato in via definitiva per i reati di rapina, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, la polizia lo ha rintracciato a Foligno, l’ha arrestato e condotto in carcere. Deve scontare tre anni e 10 mesi di reclusione. Gli investigatori dle Commissariato di Foligno, guidati dal vicequestore Adriano Felici, hanno arrestato un nigeriano, da anni – spiega una nota della Questura - noto alla polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno condotto in carcere in quanto l’uomo è risultato destinatario di un cumulo di condanne per complessivi tre anni e dieci mesi di reclusione, condanne che gli sono state inflitte in relazione ai reati di rapina, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli episodi contestati al nigeriano sono due. Nel primo caso lo straniero si era reso responsabile di un’aggressione ai danni di un connazionale, il quale, nell’occasione, era stato anche rapinato di una somma di denaro; nel secondo, invece, erano stati raccolti a carico del condannato elementi di prova comprovanti la sua partecipazione ad un’illecita attività di detenzione e spaccio di eroina e cocaina.

La recente attività di ricerca del cittadino nigeriano ha consentito ai poliziotti del Commissariato di localizzarlo nel centro storico di Foligno; una volta rintracciato e compiutamente identificato, gli agenti hanno redatto gli atti di rito dando esecuzione al suddetto provvedimento di cumulo di condanne. Sono in corso, come sempre accade in queste situazioni, verifiche ed approfondimenti tesi a comprendere se l’uomo possa aver goduto del supporto di qualche complice o fiancheggiatore che possa averlo favorito e in qualche modo anche aiutato. Saranno gli eventuali sviluppi investigativi a fare piena luce su queste ipotesi..