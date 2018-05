Scandalo molestie, il premio Nobel 2018 per la letteratura non verrà assegnato

Quest'anno il Premio Nobel per la Letteratura non verrà assegnato. L'annuncio è arrivato oggi dall'Accademia svedese dopo la bufera per le presunte molestie sessuali che ha coinvolto il marito di una giurata e le voci di un'inchiesta che ha visto coinvolta l'istituzione.



Ad aprire la crisi sono stati dunque lo scandalo per le presunte molestie e le voci di un'inchiesta su fughe di notizie sui nomi dei vincitori negli ultimi anni. La polizia tributaria aveva aperto, infatti, un'indagine per gravi irregolarità finanziarie e allo stesso tempo si era dimesso un altro accademico, la scrittrice Sara Stridsberg, che era stata eletta nel 2016, portando così a 6 i membri (su 18) che si sono dimessi nell'ultimo mese. A far sprofondare nello scandalo l'istituzione, fondata da re Gustavo III nel 1786 e che ogni anno assegna il Premio Nobel per la Letteratura, era stata la notizia, trapelata sulla stampa svedese, secondo cui l'autorità svedese per la lotta alla corruzione e alla criminalità economica aveva aperto un'inchiesta per i fondi che sarebbero stati versati in maniera irregolare alla Forum, una società che organizza eventi culturali, diretta dal regista e fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault, marito della poetessa svedese Katarina Frostenson, che dal 1992 è membro dell'Accademia, accusato di molestie sessuali da 18 donne nel novembre scorso. Quindi l'Accademia Svedese aveva aperto una discussione per decidere se annullare il conferimento del Nobel per quest'anno (il nome del vincitore è tradizionalmente annunciato il primo giovedì del mese di ottobre durante la cosiddetta settimana dei Nobel).L'Accademia Svedese è scossa dallo scorso autunno quando 18 donne hanno accusato di aggressione e molestie sessuali Arnault. La crisi è precipitata a marzo, dopo che la maggioranza dei membri dell'Accademia Svedese aveva votato contro la rimozione di Frostenson, sospettata di reticenza e connivenza con le responsabilità del marito. Tre membri, Klas Ostergren, Kjell Espmark e Peter Englund, si sono dimessi subito per protesta. Si è poi dimessa anche Sara Danius, segretaria permanente dell'Accademia. E infine ha lasciato anche Frostenson. Quindi sono arrivate anche le dimissioni Sara Stridsberg. In base al regolamento, i membri dell'Accademia Svedese non possono dimettersi perchè la carica è a vita; possono tuttavia non partecipare più alle sue attività. Anche prima dello scandalo, due seggi erano occupati da membri inattivi. La scorsa settimana il re Carlo XVI Gustavo ha annunciato che è imminente la riforma delle regole dell'Accademia Svedese per consentire ai membri di dimettersi ed essere sostituiti.