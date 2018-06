Merkel: «Migranti tema cruciale, Italia lasciata sola»

LEGGI ANCHE

«La sicurezza delle frontiere, la politica di asilo comune e la lotta alle ragioni dell'esodo dei migranti sono la vera questione esistenziale per l'Europa». Lo dice Angela Merkel alla Fas, affermando che serve unificare il sistema, e sottolineando che parte dell'insicurezza in Italia sia nata dalla solitudine nell'emergenza profughi.«Parte dell'insicurezza in Italia ha la sua origine proprio dal fatto che gli italiani, dopo il crollo della Libia, si sono sentiti lasciati soli, nel compito di accogliere così tanti migranti».«Abbiamo bisogno di un sistema comune dell'asilo e misure comparabili nella decisione su chi rimane e chi no», ha aggiunto Merkel, secondo la quale Frontex diventerà «nel medio periodo una vera polizia di frontiera con competenze europee» e nel lungo periodo dovrà esserci «un ente europeo per l'asilo».