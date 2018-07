Strage in Grecia, Tsipras: «Sospetto mano piromani»

LEGGI ANCHE

«Nulla resterà senza risposta» sulle cause degli incendi. Lo ha detto il premier greco Alexis Tsipras, in un discorso alla nazione, in merito ai roghi che hanno provocato decine di morti in Attica. Il governo greco sospetta fortemente che gli incendi siano di origine dolosa, visto che le fiamme sono divampate in luoghi diversi e distanti tra loro.Lo stesso Tsipras, in mattinata, aveva parlato di «incendi asimmetrici». Alcuni media greci ipotizzano, inoltre, che piromani siano entrati in azione per saccheggiare le case abbandonate dai turisti o per motivi di speculazione edilizia.