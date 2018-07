Incendi in Grecia, il Papa addolorato per le vittime manda un telegramma di cordoglio

Città del Vaticano - Il rogo apocalittico che ha distrutto interi quartieri nella periferia di Atene ha suscitato enorme dolore in Vaticano. Papa Francesco ha inviato un telegramma di cordoglio per le vittime degli incendi divampati in queste ultime ore. Il messaggio è stato trasmesso, a nome del Pontefice, dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin alle autorità ecclesiastiche e civili locali. Francesco è «profondamente rattristato nell’apprendere dei recenti incendi in Grecia» ed «estende la sua sentita solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia». In particolare, affida i defunti all’amore misericordioso di Dio Onnipotente e offre incoraggiamento alle autorità civili e al personale di emergenza mentre continuano i loro sforzi di salvataggio». «Su tutti coloro che piangono», conclude il messaggio, Francesco «invoca volentieri le benedizioni del Signore di consolazione e forza».

Marted├Č 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:16



