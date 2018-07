Grecia, strage tra i roghi: 74 morti. Il governo indaga per indendi dolosi

di Marco Ventura

Mito, politica e intrighi si sposano nella tragedia del fuoco che attraversa le foreste intorno ad Atene e incenerisce gli umani di Mati, i turisti della Pompei greca in fuga dalle fiamme alimentate da Eolo. Il fuoco è potere per i greci antichi, maledizione per i moderni. Eraclito, il filosofo, pensava che l'anima stessa non fosse che fuoco, simile all'etere incandescente di cui è formato il Cosmo. E Prometeo, l'anti-Zeus, sottrae una scintilla al focolare del palazzo olimpico, la sede del governo degli dèi, e...