Di Maio in visita al Cairo: «Il presidente Al-Sisi ha detto: Regeni è uno di noi. Svolta entro l'anno»

«La normalizzazione dei nostri rapporti con l'Egitto non può che passare per la verità sulla morte di Giulio Regeni. Auspico che entro la fine dell'anno si possa arrivare a una svolta» sulle indagini. Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dal Cairo.



Il primo tema affrontato con il presidente egiziano Al-Sisi è stato il caso Regeni, ha spiegato Di Maio dal Cairo dopo un incontro con il presidente egiziano. «Abbiamo detto che ci aspettiamo una svolta dall'incontro, che ci sarà a breve, tra le Procure» italiana ed egiziana «e pensiamo che si debba accelerare. Sia Al-Sisi che membri del Governo presenti sono stati più che disponibili e convengono che la verità vada accertata il prima possibile. Il presidente Al-Sisi ha detto: Regeni è uno di noì». Per cui, ha concluso il vicepremier, «auspico che entro la fine dell'anno si possa arriva a una svolta».





Mercoled├Č 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:00



