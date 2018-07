Viaggiatore in ritardo chiama l'aeroporto e lancia l'allarme bomba: dovrà risarcire 8.000 euro

di Federica Macagnone

Quella scena doveva averla vista in qualche film e doveva essergli particolarmente piaciuta: e quando, temendo di perdere l'aereo, l'ha replicata nella realtà deve essersi sentito il classico furbo dalle mille risorse, uno in grado di risolvere qualunque situazione e di ingannare chiunque. Peccato per lui che gli operatori dell'aeroporto internazionale di Cincinnati - Northern Kentucky non fossero così fessi come lui pensava e che, una volta smascherata la sua messinscena, lo abbiano facilmente ridicolizzato e trascinato in tribunale.



Dana Carter, un 40enne dell'Ohio, il 22 ottobre 2016 era maledettamente in ritardo e aveva perso ogni speranza di prendere il volo della United Airlines che doveva portarlo a Dallas quando fu fulminato da un'idea: telefonare all'aeroporto segnalando la presenza di una bomba a bordo per ritardare la partenza e riuscire così a imbarcarsi. Non pensò neanche un istante alle possibili conseguenze, fece una serie di telefonate allo scalo e quando arrivò sul posto venne fatto salire insieme agli altri passeggeri su un altro aereo. Il suo comportamento, però, destò vari sospetti e alla fine il cerchio si strinse su di lui, che alla fine dovette ammettere di essere il responsabile del falso allarme.



Ora, a quasi due anni da allora, Dana è stato condannato a quattro mesi di carcere, al pagamento di una multa e di un risarcimento di 7.700 dollari nei confronti della compagnia aerea. Senza contare che, scontata la pena, per i successivi tre anni vivrà in regime di libertà vigilata: la sua stupidità, sottolineata persino dal suo avvocato, è evidentemente giudicata pericolosissima.

Lunedì 23 Luglio 2018



