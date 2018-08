Raid antincendio dell'elicottero HH139A dell'Aeronautica militare: video da brividi ti fa partecipare alla missione Guarda

L'emozione di volare con un elicottero dell'Aeronautica militare durante una missione antincendio: dal decollo fino allo sgancio dell'acqua. Brividi con il video che permette di seguire l'attività di un HH-139A, un velivolo di ultima generazione dell'AgustaWestland - Leonardo, come se ci si trovasse a bordo insieme al personale altamente specializzato che quest'estate ha già effettuato oltre 40 ore di volo e 230 sganci scaricando sui roghi, in particolare della Sicilia, 155.000 litri d'acqua.Si tratta di un elicottero dell'82° Centro CSAR (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo di Trapani-Birgi, equipaggiato da quest'anno con apposita benna (un grande contenitore pieghevole) per raccogliere l'acqua da rilasciare sulle fiamme: un'operazione che richiede estrema precisione da parte di tutto l'equipaggio. Ecco, passo dopo passo, l'intera missione.