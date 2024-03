Venerdì 1 Marzo 2024, 11:33

Sarà un pontino a comandare la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo di Borgo Piave. Giornata importante, quella di ieri: in mattinata infatti si è svolta la cerimonia di cambio al vertice tra il Generale di Brigata Sandro Sanasi e il Generale di Brigata Pietro Spagnoli. Originario di Latina, ha avviato il suo lavoro in Aeronautica passando dai corsi regolari dell'Accademia, nel Corso Eolo IV. Durante la sua carriera ha ricoperto diversi incarichi in ambito nazionale, internazionale ed interforze, tra i quali Comandante del 3° Stormo di Verona Villafranca e Comandante del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare.Il generale Spagnoli è il primo comandante della 4ª Brigata di origine pontina. Nato nel capoluogo nel 1966, ha espresso parole di gratitudine alle autorità per il conferimento dell'incarico e ha rivolto un pensiero ai cittadini di Latina, auspicando che il legame esistente con l'Arma Azzurra continui a consolidarsi sempre di più nel corso del tempo. Rivolgendosi al personale della Brigata ha poi detto: «Dobbiamo credere nella forza del gruppo, anzi della squadra. Come dice un proverbio africano, se si va da soli forse si va più veloci, ma se si va insieme sicuramente si va più lontano. Solo il lavoro di squadra in un ambiente così complesso, mutevole e instabile, consente di raggiungere obiettivi sempre più lontani». Il generale Spagnoli succede al generale Sanasi, che invece nei mesi scorsi ha visto uno dei più alti riconoscimenti per il sito militare di Via Chiesuola: la riconsegna della bandiera d'istituto. La bandiera racchiude la storia di uno specifico reparto militare, è come una carta d'identità in cui sono contenuti valori e tradizioni, e nella quale i militari si riconoscono. A quella cerimonia, posta a chiusura delle celebrazioni del Centenario dell'arma azzurra, aveva partecipato anche il capo di stato maggiore dell'Aeronautica, il generale Luca Goretti. «Poco più di quattro anni fa ho assunto l'incarico di Comandante della 4ª Brigata, approcciandomi con emozione e rispetto a questa nuova responsabilità, ma forte dell'onore e dell'apprezzamento che l'amministrazione mi stava riconoscendo. Sono stati, questi, 48 mesi di energico impegno e di intenso lavoro, ma ricchi di appaganti soddisfazioni e gratificazioni» ha detto il generale Sanasi, congedandosi dal reparto che ha guidato fino a ieri.Stefania Belmonte