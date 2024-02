Elicottero HH-212A, ultimo volo dopo quattro decenni di missioni in tutto il mondo: la cerimonia dell'Aeronautica militare

Si fa prima a dire in quali nazioni non è stato adottato che il contrario, perché davvero l'elicottero americano Bell 212 negli ultimi 54 anni è stato acquistato o prodotto su licenza in mezzo mondo. Di quell'oltre mezzo secolo di storia, 49 anni sono sotto l'insegna della bandiera italiana perché nel 1975 i primi 19 esemplari di Agusta Bell 212 entrarono in servizio nelle nostre forze armate. Ieri a Grazzanise (Caserta), dove abita il 9° Stormo “Francesco Baracca” dell'aeronautica militare, il commiato dall'elicottero HH-212A, ultima versione militarizzata del modello più conosciuto al mondo dopo il Bell UH-1 Iroquois (Huey), che ha ispirato nelle forme e nella sostanza i progettisti del successivo 212 e che è entrato nella Storia anche del cinema per l'uso massiccio che ne è stato fatto nella guerra del Vietnam.

A ogni modo anche il Bell 212 non scherza in fatto di notorietà perché appare anche nei film cult The Matrix e True Lies oltre che nell'immenso Apocalypse Now, sia pure con un ruolo minore rispetto agli Iroquois che attaccano sulle note della Cavalcata delle valchirie.

Riassumendo, ieri celebrazioni e occhi lucidi per l'ultimo decollo dell'HH-212A, ovvero del'Agusta-Bell AB 212 che per oltre quattro decenni ha effettuato missioni di ogni tipo per i militari italiani. Un velivolo multiruolo impiegato dall’Aeronautica militare per il servizio di ricerca e soccorso (Sar) e per quello di Combat Sar.