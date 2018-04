Prostituzione, chiusi tutti i centri massaggi cinesi di Cremona

Tutti i nove centri di massaggi cinesi di Cremona, in cui in realtà si esercitava la prostituzione, sono stati chiusi nell'ambito di un'operazione della Polizia di Stato che, per la prima volta, ha perseguito i locali come "luoghi sospetti" e solo successivamente i titolari.





Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA