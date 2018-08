Zingaretti: «Orban riceve dalla Ue 5 volte di più di quanto versa. Salvini difenda gli italiani»

«L'Ungheria riceve 4,5 miliardi dall'Unione Europea. Quasi 5 volte in più di quelli che versa, che sono circa 900 milioni. Quindi una parte dei soldi che arrivano agli ungheresi escono dalle tasche degli Italiani. Oggi l'unica cosa seria

che Salvini potrebbe chiedere a Orban è un riequilibrio dei versamenti e dei flussi che riceve. Ma non lo farà mai. Perché Orban direbbe di no come ha fatto sugli immigrati. Ennesima conferma: due nazionalisti non potranno mai fare squadra se non per distruggere e rendere tutti, Italiani e Ungheresi più deboli». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. «Ennesima conferma che dietro la demagogia 'sovranistà si nasconde la vendita della sovranità alle potenze mondiali. Trump e Putin possono brindare, gli Italiani preoccuparsi. Noi difendiamo gli Italiani, altri i loro interessi. Orban è contro gli interessi italiani. Salvini li difenda» aggiunge.

Marted├Č 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:22



