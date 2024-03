Giorgia Meloni: «Non condivido la lettera di auguri di Orban a Putin»

EMBED





(LaPresse) "Non condivido la lettera di auguri” inviata dal primo ministro ungherese, Viktor Orban, al rieletto presidente russo Vladimir Putin. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. Quanto a un possibile ingresso di Orban nella famiglia europea dei Conservatori, la premier ha precisato che "questo adesso non è un dibattito all'ordine del giorno". Sull’Ucraina noi stiamo continuando a fare tutti gli sforzi possibili, e anche questo Consiglio delle risposte le dà – aggiunge Meloni –. Quello sullo European Peace Facility non era un accordo facile però ogni Consiglio europeo si fanno dei passi in avanti e anche l'Italia sta facendo tutto quello che può. Noi siamo molto convinti di quello che stiamo facendo per costruire pace, per difendere il rispetto delle regole senza il quale purtroppo nessuno sarebbe più al sicuro".