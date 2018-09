Roma, controlli nel campo nomadi di via Candoni: 400 identificati

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore, Guido Marino. Nelle prime ore di ieri, i poliziotti del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, insieme a personale del reparto prevenzione crimine, polizia stradale, squadra mobile e reparto mobile hanno effettuato controlli di mezzi e persone nel campo di via Candoni, alla Muratella.



Nel corso delle operazioni sono state identificate circa 450 persone, di cui 2 accompagnate in ufficio per ulteriori accertamenti, 9 verifiche di persone sottoposte agli arresti domiciliari, 35 ispezioni di veicoli (di cui uno sottoposto a sequestro penale). Oltre mille mezzi, infine, sono stati esaminati tramite il sistema “Mercurio” (la nuova piattaforma tecnologica della polizia per il controllo del territorio). Fissato sulla plancia della volante, costituito da un tablet (che può anche essere rimosso e utilizzato all’esterno), con schermo multi-touch da 10 pollici, e da una telecamera esterna, dotata di zoom ottico 36x, viene utilizzato per la video sorveglianza in mobilità e per il servizio di lettura automatica delle targhe.

Mercoled├Č 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA