Maltempo, ancora piogge e allagamenti. E nelle prossime ore è in arrivo un ciclone

Ancora disagi in molte zone d'Italia per il maltempo che si è abbattuto in questi giorni, e prosegue l'allerta meteo anche per le prossime ore. La pioggia battente che dalla notte scorsa sta interessando buona parte dell'Abruzzo sta creando problemi lungo la costa dove vengono segnalati allagamenti - nel Teramano ma anche a Pescara e Montesilvano - di alcuni sottopassi e scantinati. Diverse le chiamate arrivate in mattinata al centralino del Comando Provinciale di Pescara dei Vigili del Fuoco. Sotto la soglia di guardia anche il livello delle acque del fiume Pescara. Il Settore Tecnico del Comune sta monitorando quelli che sono i punti sensibili. Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse dalle prime ore di oggi, giovedì 3 maggio, e per le successive 24-36 ore, con il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e venti forti o di burrasca.



Anche in Sardegna prosegue per tutta la giornata di oggi l'allerta meteo di codice rosso diramato dalla Protezione civile soprattutto sulle aree di Montevecchio-Pischilappiu (Oristano-Medio Campidano), Tirso (Or) e Gallura (Olbia). Scuole chiuse ad Oristano, Uras, Terralba e San Nicolò Arcidano (Or) e Guspini (Su), dove i sindaci hanno emesso l'ordinanza in base all'allerta di codice rosso. Scuole, uffici comunali, mercatini rionali e parchi chiusi anche ad Olbia.



LE PREVISIONI

Un vortice ciclonico italico si è formato poco sopra le coste settentrionali della Sicilia e nelle prossime ore si muoverà verso il mar Tirreno centrale, portando maltempo su tantissime regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che piogge sotto forma di rovesci o temporali interesseranno gran parte delle regioni italiane, ma soprattutto Sardegna, Marche, Abruzzo, e nel tardo pomeriggio anche il Casertano, la Pontina, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte occidentale (cuneese e torinese). Altrove le precipitazioni potrebbero risultare più deboli e localmente assenti. Anche nella giornata di domani le piogge bagneranno molte regioni, ma soprattutto l'arco alpino e prealpino, al mattino ancora il Nordest, quasi tutte le regioni del Centro. Pioverà ancora diffusamente su tutta la Sardegna, meno piogge invece al Sud. «Anche il weekend del 5-6 maggio non sarà risparmiato dai temporali che interesseranno soprattutto il Centro-Nord nelle ore pomeridiane, con esclusione delle coste venete, emiliane e centrali adriatiche - avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito -. Previsti temporali a Milano, Bologna, Firenze, e sabato ancora su tutta la Sardegna che sarà la regione più colpita dal maltempo del ciclone italico».