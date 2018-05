Roma e Lazio, allerta maltempo da oggi e per 36 ore

«Il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica per rischio temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di allerta del Lazio: dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 maggio, e per le successive 24-36 ore». Lo comunica in una nota la Regione Lazio. «È altresì in corso di validità l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento di ieri. La sala operativa permanente ha diffuso l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla sala operativa al numero 803.555».

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA